Главные новости к утру 11 ноября 2025 года

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекратил прямую финансовую поддержку Киева. Он уточнил, что США по-прежнему поставляет оружие Украине, но теперь военную помощь оплачивают союзники по НАТО. Европейские страны и Канада уже выкупили из американских арсеналов вооружения на сумму около €1,9 млрд.