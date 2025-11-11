Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 11 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 ноября 2025.

Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекратил прямую финансовую поддержку Киева. Он уточнил, что США по-прежнему поставляет оружие Украине, но теперь военную помощь оплачивают союзники по НАТО. Европейские страны и Канада уже выкупили из американских арсеналов вооружения на сумму около €1,9 млрд.

Ахмед аш-Шараа назвал Сирию союзником США

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа после встречи с Дональдом Трампом объявил, что республика теперь является геополитическим союзником США. Политик добавил, что надеется, что Вашингтон поможет Дамаску реализовать инвестиционные проекты, и согласился, что американские войска на сирийской территории находятся «обоснованно».

Посол России раскрыл условие завершение конфликта на Украине

Переговоры европейцев и НАТО с Кремлем могут положить конец конфликту на Украине «уже завтра». Такое мнение высказал во время выступления в Нью-Дели посол России в Индии Денис Алипов. Он подчеркнул, что прекращению российско-украинского противостояния мешает «антироссийский крестовый поход» Европы.

ФСБ предотвратила угон МиГ-31 с «Кинжалом» спецслужбой Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом». Украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков за $3 млн. Военнослужащим предлагалось направить самолет к базе НАТО в Румынии.

Сенат США окончательно одобрил законопроект об отмене шатдауна

В сенате США в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, который завершит самый длительный в истории шатдаун. Далее документ передадут на рассмотрение в Палату представителей и, в случае его одобрения, на подпись президенту. Закон обеспечит финансирование деятельности правительства страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше