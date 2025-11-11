Главные новости к утру 11 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 ноября 2025.
Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекратил прямую финансовую поддержку Киева. Он уточнил, что США по-прежнему поставляет оружие Украине, но теперь военную помощь оплачивают союзники по НАТО. Европейские страны и Канада уже выкупили из американских арсеналов вооружения на сумму около €1,9 млрд.
Ахмед аш-Шараа назвал Сирию союзником США
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа после встречи с Дональдом Трампом объявил, что республика теперь является геополитическим союзником США. Политик добавил, что надеется, что Вашингтон поможет Дамаску реализовать инвестиционные проекты, и согласился, что американские войска на сирийской территории находятся «обоснованно».
ФСБ предотвратила угон МиГ-31 с «Кинжалом» спецслужбой Украины
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом». Украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков за $3 млн. Военнослужащим предлагалось направить самолет к базе НАТО в Румынии.
Сенат США окончательно одобрил законопроект об отмене шатдауна
В сенате США в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, который завершит самый длительный в истории шатдаун. Далее документ передадут на рассмотрение в Палату представителей и, в случае его одобрения, на подпись президенту. Закон обеспечит финансирование деятельности правительства страны.