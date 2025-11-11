Выяснилось, что иностранцы неожиданно полюбили экскурсии по российским кладбищам

По данным одного из российских операторов связи, обеспеченные туристы из-за рубежа проявляют особый интерес к прогулкам по старинным кладбищам РФ.
Наибольшей популярностью у них пользуются Троекуровское, Волковское и Смоленское — именно на эти три московских некрополя приходится почти две трети всех посещений иностранцев, увлечённых мемориальным туризмом.
Основную часть посетителей составляют состоятельные путешественники среднего возраста из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США. Чем выше их доход, тем больше интерес к таким экскурсиям — в том числе из-за их стоимости и специфики культурных предпочтений.
С 2023 года российские кладбища посетили туристы из 153 стран. Помимо лидеров по числу поездок — Турции, Китая и США — неожиданно в списке оказались гости из Кувейта, Самоа, Чили и Новой Зеландии.
Чаще всего на подобные экскурсии приходят мужчины от 35 до 44 лет, которых почти вдвое больше, чем женщин. Наибольший интерес к мемориальному туризму пришёлся на июль 2025 года, после чего к сентябрю поток иностранных посетителей снизился примерно на четверть.