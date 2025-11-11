Стало известно, когда Киев начал планировать угон российского МиГ-31 с «Кинжалом»

Ранее ФСБ заявила, что операция была направлена на вербовку российских лётчиков. Им предлагали 3 млн долларов за угон самолёта Миг-31, который планировалось направить к авиабазе НАТО в румынской Констанце. По версии ведомства, угнанный истребитель собирались направить в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния). В вербовке российских лётчиков принимала участие связанная с британской MI6 организация Bellingcat*.