Клычков: за ночь над Орловской областью уничтожены семь вражеских БПЛА

Срочная новость.
В ночь на 11 ноября в небе над Орловской областью были ликвидированы семь БПЛА противника. В результате инцидента не зафиксировано ни повреждений объектов инфраструктуры, ни пострадавших. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
