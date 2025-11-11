Ричмонд
Клычков: за ночь над Орловской областью уничтожены семь вражеских БПЛА

В ночь на 11 ноября в небе над Орловской областью были ликвидированы семь БПЛА противника. В результате инцидента не зафиксировано ни повреждений объектов инфраструктуры, ни пострадавших. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Срочная новость.

