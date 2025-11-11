Ричмонд
Челябинцы раскупили билеты на концерт молодого певца Akmal

Жители Челябинска полностью выкупили билеты на концерт блогера и певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов), который запланирован на 23 февраля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

Концерт пройдет в Челябинске в феврале (архивное фото).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. По данным портала, Akmal' является автором хитов «Из-за тебя», «Вдоль дорог», «Мир нам завидовал», а также имеет дуэт с российской певицей Юлианной Карауловой.

Артисту 21 год, его карьера началась с участия в шоу «Голос. Дети». В дальнейшем он участвовал в проектах «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ, шоу «Маска» на НТВ и «Фантастика» на Первом канале.

В сентябре Akmal' уже выступал в Челябинске на гастрофестивале «Блюда от верблюда». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города.