Стало известно, кому присудили Букеровскую премию — 2025

Роман «Flesh “(“Плоть”) за авторством венгерско-британского Дэвида Солоя стал лауреатом Букеровской премии 2025 года. Ему присудили 50 тысяч фунтов (5,35 миллиона рублей — прим. “ВМ”) и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница, британская писательница Саманта Харви.
Сюжет «Плоти» сосредоточен на судьбе венгерского эмигранта Иштвана, чья жизнь пошла под откос после несчастного случая, произошедшего в юности. По словам ирландского драматурга Родди Дойла, книга повествует о человеке из рабочего класса, которому «обычно не уделяют много внимания», и дает шанс заглянуть ему в душу.
Решение о присуждении награды Солою приняли единогласно, передает The Guardian.
Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите». Он повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.
9 октября стало известно, что Нобелевскую премию по литературе в 2025 году получил венгерский писатель Ласло Краснохоркаи. Нобелевский комитет вручил ему награду за «убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».