За сутки 10 ноября в Ростовской области пожарные спасли три человека

Сотрудники МЧС ликвидировали шесть возгораний и последствия трех ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 10 ноября, огнеборцы Ростовской области спасли троих человек. Соответствующая информация была распространена пресс-службой донского главка МЧС.

По данным ведомства, за указанный период пожарно-спасательные формирования провели работу по ликвидации шести техногенных пожаров. В результате оперативных действий из пожаров было спасено три человека.

Кроме того, подразделения выезжали на место трех дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи.

Всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 92 специалиста и 23 единицы спецтехники.

