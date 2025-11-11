За сутки 10 ноября в Ростовской области пожарные спасли три человека

За минувшие сутки, 10 ноября, огнеборцы Ростовской области спасли троих человек. Соответствующая информация была распространена пресс-службой донского главка МЧС.
По данным ведомства, за указанный период пожарно-спасательные формирования провели работу по ликвидации шести техногенных пожаров. В результате оперативных действий из пожаров было спасено три человека.
Кроме того, подразделения выезжали на место трех дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи.
Всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 92 специалиста и 23 единицы спецтехники.
