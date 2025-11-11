Ричмонд
+3°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские прокуроры начали проверку из-за сообщений о буллинге третьеклассника

Прокуратура Уфы начала проверку из-за возможной травли третьеклассника в школе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку по информации о возможных нарушениях прав ученика одной из школ Уфы. Поводом, как рассказала пресс-служба надзорного ведомства, послужило опубликованное в интернете видео, в котором сообщается о возможном буллинге учащегося третьего класса.

Согласно предварительным данным, между мальчиком и несколькими его одноклассниками регулярно возникают конфликтные ситуации. Прокуратура Советского района намерена установить все обстоятельства и причины случившегося, а также дать оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.