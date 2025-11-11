Уфимские прокуроры начали проверку из-за сообщений о буллинге третьеклассника

Прокуратура начала проверку по информации о возможных нарушениях прав ученика одной из школ Уфы. Поводом, как рассказала пресс-служба надзорного ведомства, послужило опубликованное в интернете видео, в котором сообщается о возможном буллинге учащегося третьего класса.
Согласно предварительным данным, между мальчиком и несколькими его одноклассниками регулярно возникают конфликтные ситуации. Прокуратура Советского района намерена установить все обстоятельства и причины случившегося, а также дать оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
