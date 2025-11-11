Роспотребнадзор сообщил о начале циркуляции вирусов гриппа в Перми

В эфире радио «Комсомольская правда Пермь 96,6 FM» замначальника отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт сообщила о предстоящем пике эпидемии гриппа в феврале. В этом сезоне на территории региона ожидают циркуляцию гонконгского штамма (H3N2) и свиного гриппа (H1N1), а также гриппа группы В.