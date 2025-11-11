Роспотребнадзор сообщил о начале циркуляции вирусов гриппа в Перми

В эфире радио «Комсомольская правда Пермь 96,6 FM» замначальника отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт сообщила о предстоящем пике эпидемии гриппа в феврале. В этом сезоне на территории региона ожидают циркуляцию гонконгского штамма (H3N2) и свиного гриппа (H1N1), а также гриппа группы В.
Эксперт рассказала о тяжелом протекании заболевания гриппом. У больного повышается температура тела до 40 градусов, которая сопровождается сильной мышечной и головной болью.
«Особенно опасен грипп своими осложнениями, включая пневмонию. При первых симптомах важно сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Прежде всего, это касается детей, пожилых людей и беременных женщин», — подчеркнула Наталья Вольдшмидт.
По ее словам, сейчас лучшее время для вакцинации. В Пермском крае прошли вакцинацию уже более 1 млн человек, включая 400 тыс. детей. Медучреждения региона используют проверенные вакцины — «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».
В Прикамье из-за ОРВИ остаются на карантине два класса и 22 группы детсадов. Учебный процесс приостановили 20 образовательном учреждений Прикамья.