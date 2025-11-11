Обнаружен метеорит, полет которого наблюдали над Москвой

В соцсетях 27 октября появились сообщения о падении неизвестного объекта из космоса и образовании яркого огненного следа в небе. Болид был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Пролет происходил с востока на запад.