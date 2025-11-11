Обнаружен метеорит, полет которого наблюдали над Москвой

После полета яркого болида, который наблюдался в Москве и нескольких областях в конце октября, был найден метеорит.
Как сообщается в Telegram-канале института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского, найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года.
По предварительным данным, метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6. Его образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания (город Дедовск Московской области) и Уральский федеральный университет (Екатеринбург).
Отмечается, что метеорит получит официальное название. Как правило, метеориты называют по географическому признаку места его падения.
Сообщается, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из населенных пунктов Новгородской области. Специалисты отмечают, что его обнаружение является большой удачей, передает РИА Новости.
В соцсетях 27 октября появились сообщения о падении неизвестного объекта из космоса и образовании яркого огненного следа в небе. Болид был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Пролет происходил с востока на запад.