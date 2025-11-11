Ассоциация японской анимации появится на рынке России

Ассоциация японской анимации (AJA) зарегистрировала свой товарный знак — теперь на российском рынке появится еще больше аниме. Соответствующая информация следует из данных Роспатента.
В последние годы россияне начинают все больше интересоваться аниме. Японцы, в свою очередь, решили выйти на российский рынок, который стал свободен после ухода из страны американских мультипликационных компаний.
AJA намерена участвовать в аниме-фестивалях и тематических мероприятиях, а также производить и локализовать контент. Так, уровень узнаваемости бренда будет только повышаться.
Также в планах предоставлять российским компаниям права на новые японские работы и выдавать лицензии на продажу фирменных товаров, уточнили в Telegram-канале Shot.
Тем временем на менеджера сайта комиксов Mangalib вновь наложили штраф за пропаганду ЛГБТ* — причиной стала манга о браке между юной девушкой и огромным змеем. Теперь Ивану Квасту придется заплатить 200 тысяч рублей за японский комикс.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.