В Перми нашли редкий оранжевый гриб

Его так же называют «звездным желе».

Источник: Комсомольская правда

В долине малой реки Уинки в Перми заметили необычный гриб ярко-оранжевого цвета — дрожалку оранжевую. Фотографию находки опубликовали в сообществе «Сад Соловьев у речки Уинки» во «ВКонтакте».

«Такой необычный гриб пытался спрятаться под листом, но все равно привлёк внимание. В Средние века люди верили, что это кусочки метеоритов, поэтому называли их “звездным желе”», — рассказали авторы публикации.

Плодовые тела гриба крупные, до 5—10 см и более. Окраска в молодом возрасте ярко-желтая до оранжево-желтой, реже бледно-желтая или почти белая; при высыхании плодовые тела становятся оранжевыми.