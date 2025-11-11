В Перми нашли редкий оранжевый гриб

В долине малой реки Уинки в Перми заметили необычный гриб ярко-оранжевого цвета — дрожалку оранжевую. Фотографию находки опубликовали в сообществе «Сад Соловьев у речки Уинки» во «ВКонтакте».
«Такой необычный гриб пытался спрятаться под листом, но все равно привлёк внимание. В Средние века люди верили, что это кусочки метеоритов, поэтому называли их “звездным желе”», — рассказали авторы публикации.
Плодовые тела гриба крупные, до 5—10 см и более. Окраска в молодом возрасте ярко-желтая до оранжево-желтой, реже бледно-желтая или почти белая; при высыхании плодовые тела становятся оранжевыми.