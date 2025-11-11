«Приезжай, мы ждём!» Появилось видео с кучей денег для российского лётчика за угон МиГ-31

Видео © ФСБ РФ.
По словам лётчика, «в случае успешного угона самолёта мне предлагалась сумма в один миллион долларов США», а затем, при передаче борта вместе с ракетой, «сумма была увеличена до 3 миллионов долларов». Чтобы его убедить, куратор даже присылал видео с кипой денег и надписью «Приезжай, мы ждём! Вот так выглядит эта сумма денег». Пилот также заявил, что «мне было предложено гражданство одной из западных стран».
ФСБ ранее заявила, что операция по угону Миг-31 готовилась украинской военной разведкой совместно с британскими кураторами. По версии ведомства, угнанный истребитель собирались направить в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния), где его могла сбить ПВО. Пилотов уверили, что крушение будет сымитировано. В вербовке российских лётчиков принимала участие связанная с британской MI6 организация Bellingcat*. Украинская и британская разведки начали разрабатывать операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал» ещё осенью 2024 года.
* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.