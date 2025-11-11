Более 25 тысяч омичей зарегистрировались в государственном приложении «Моя школа»

Более 25 тысяч омичей воспользовались приложением «Госуслуги Моя школа» для контроля успеваемости своих детей. Все сведения, внесенные в приложение, защищены и доступны только родителю и ребенку, утверждает пресс-служба Минцифры Омской области.
В новом приложении, в которое активно вовлекают омских участников образовательного процесса, собраны все необходимое для школьников и их родителей: школьное и личное расписание, домашние задания, а также успеваемость ребенка. Приложение предлагает расширенные функции: в разделе «Расписание» можно найти не только школьные занятия, добавленные сотрудниками учебных заведений, но и личные мероприятия, такие как секции или визиты к врачу. В разделе «Домашние задания» ребенок сможет увидеть, что ему задали учителя, а родители — проверить выполненные задания. Раздел «Успеваемость» предоставляет доступ к текущим и итоговым оценкам, а также позволяет узнать, как в среднем класс справился с контрольной работой.
Также в приложении есть необычная функция — «Похвала». С ее помощью родители могут отметить успехи своих детей в учебе, что станет, по мнению разработчиков, дополнительной мотивацией для новых достижений. Также в ведомстве отмечают, что все сведения, внесенные в приложение, защищены и доступны только родителю и ребенку. Для авторизации требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.