Более 25 тысяч омичей зарегистрировались в государственном приложении «Моя школа»

В новом приложении, в которое активно вовлекают омских участников образовательного процесса, собраны все необходимое для школьников и их родителей: школьное и личное расписание, домашние задания, а также успеваемость ребенка. Приложение предлагает расширенные функции: в разделе «Расписание» можно найти не только школьные занятия, добавленные сотрудниками учебных заведений, но и личные мероприятия, такие как секции или визиты к врачу. В разделе «Домашние задания» ребенок сможет увидеть, что ему задали учителя, а родители — проверить выполненные задания. Раздел «Успеваемость» предоставляет доступ к текущим и итоговым оценкам, а также позволяет узнать, как в среднем класс справился с контрольной работой.