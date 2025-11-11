Света не будет до вечера: В Кишиневе сотни людей проведут весь день без электричества — публикуем адреса

Сотни жителей столицы сегодня останутся без света.
О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
— Ул. И. Раду, 24, 29, И. Крянгэ, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/3, 74, 74/1, П. Унирий Принчипателор, 3 — с 09:00 до 16:30.
— Ул. Н. Костин, 59, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 999 — с 11:00 до 16:30.
— Ул. К. Стере, 999, И. Раду, 23−27, 27A, 27B, 29A, 43, 24, И. Крянгэ, 39/2, 43A, 45, 45/3, 45/5, 47/1, П. Чайковского, 1−29, 2−26, В. Белинского, 3−25, 59, 10, 24−30, 999, 9999 — с 12:00 до 17:00.
Центр:
— Ул. Халтей, 21/1, 21/2 — с 09:00 до 17:00.
— Ул. А. Хыждеу, 37A, 66, A. Янку, 34−40, Кожокарилор, 2, 6, 6A, Сф. Георге, 2−30, 3−7, 7C, 9, 9/1, 11−13, Сф. Петру, 1, 15 — с 10:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
