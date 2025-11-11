В Новочеркасске состоялась осенняя акция «Неделя без турникетов»

Акция «Неделя без турникетов» была впервые инициирована Союзом машиностроителей России в 2015 году. В рамках акции при поддержке Ростовского регионального отделения СоюзМаша студенты и школьники получают возможность посетить ведущие промышленные предприятия региона, ознакомиться с современными технологиями и условиями труда, пообщаться с квалифицированными специалистами и задать интересующие вопросы о будущей профессиональной деятельности.