В Новочеркасске состоялась осенняя акция «Неделя без турникетов»

В октябре на Новочеркасском электровозостроительном заводе при поддержке РРО Союза машиностроителей России в шестнадцатый раз прошла Всероссийская акция «Неделя без турникетов», которая собрала свыше 550 школьников и студентов Донского региона.
В рамках акции учащиеся смогли получить ответы на вопросы о том, какую специальность лучше выбрать, какие знания нужны на производстве и куда пойти учиться, чтобы быть востребованным в будущем.
Ученики начальных классов посетили музей завода, где познакомились с биографией крупнейшего предприятия машиностроительной отрасли донского региона. Для старшеклассников были организованы экскурсии по заводским цехам, где они смогли увидеть процесс создания электровозов.
Школьникам из Новочеркасска экскурсионные туры «без турникетов» дали уникальную возможность посетить предприятие, где работают их родители и родственники.
Для студентов электромеханического факультета РГУПС и механического факультета ЮРГПУ были организованы специальные практические занятия на производственных площадках завода. Будущие инженеры познакомились с современным оборудованием завода, узнали особенности сборки локомотивов и смогли увидеть реальные производственные процессы в тележечном, аппаратно-механическом цехах, а также на линиях монтажа кабин машинистов и сборочном участке электровозов.
Финалом акции «Неделя без турникетов» стала онлайн-встреча в музее истории НЭВЗа для 300 школьников из разных регионов Дона, организованная центром занятости Ростовской области. Эта дистанционная экскурсия позволила детям расширить свои представления о профессии.
НАША СПРАВКА.
Акция «Неделя без турникетов» была впервые инициирована Союзом машиностроителей России в 2015 году. В рамках акции при поддержке Ростовского регионального отделения СоюзМаша студенты и школьники получают возможность посетить ведущие промышленные предприятия региона, ознакомиться с современными технологиями и условиями труда, пообщаться с квалифицированными специалистами и задать интересующие вопросы о будущей профессиональной деятельности.