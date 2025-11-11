В Великобритании прошёл суд над 33-летним экс-следователем из Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области Андреем Старовойтовым, который подверг сексуальному насилию на железнодорожном вокзале Лондона местную жительницу, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, Старовойтов в состоянии алкогольного опьянения встал в очередь в женский туалет. Когда жертва ему сказала об этом, он напал на нее сзади. Девушку спасли очевидцы. Вскоре подоспела полиция и арестовала мужчину.
По данным издания, Старовойтов — отец троих детей, в Британию он приехал в 2023 году.
Суд приговорил его к 12 месяцам общественных работ.
«Учитывая наглый характер его нападения, я была разочарована и удивлена, что наказание было таким легким. Это определенно не то поведение, которое можно было бы ожидать от старшего офицера полиции или отца троих детей. Я также задавалась вопросом, почему он был в Британии, а не помогал военным на Украине?», — поделилась с изданием пострадавшая.
Она также отметила, что Старовойтов напугал своим поведением маленьких детей, и его следовало бы депортировать.
Ранее издание Sohu объяснило, почему от Киева отворачиваются даже европейцы.