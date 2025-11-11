Ричмонд
Стало известно, что Дмитрий Дибров мог войти не в ту дверь на закрытой вечеринке

На видео с закрытой вечеринки для взрослых засветились люди, напоминающие телеведущего Дмитрия Диброва, а также актрису и модель Ирину Спиридонову.

На видео с закрытой вечеринки для взрослых засветились люди, напоминающие телеведущего Дмитрия Диброва, а также актрису и модель Ирину Спиридонову. Это показали в документалке РЕН ТВ.

В элитном поселке под подмосковной Истрой в одном из больших домов прошла ночная вечеринка с характерным названием «Город грехов». Там собирались бизнесмены, молодые артисты и другие известные люди. Организаторы таких вечеров специально приглашают публичных персон. Среди участников был мужчина, похожий на Диброва.

В фильме обратили внимание, что у этого мужчины на кадрах была расстегнута ширинка. Видео, которые попали в руки РЕН ТВ, удивили своей откровенностью: на них полуголые участники, шампанское, яркие детали и красный свет.

Еще одну вечеринку устроили в одной из башен Москва-Сити. У входа стояла девушка, похожая на Ирину Спиридонову. Попасть на такое мероприятие могли только избранные, цена за вход — от 125 тысяч до почти трех миллионов рублей. Гостям обещали анонимность и разные удовольствия.

Для допуска нужно было пройти анкету, собеседование, а также проверку внешности, статуса и даже репутации. Только после всего этого человека пускали внутрь.

На кадрах с этой вечеринки заметны силуэты людей, похожих на бывшего замминистра и депутата Госдумы.

