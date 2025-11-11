Стало известно, что Дмитрий Дибров мог войти не в ту дверь на закрытой вечеринке

Еще одну вечеринку устроили в одной из башен Москва-Сити. У входа стояла девушка, похожая на Ирину Спиридонову. Попасть на такое мероприятие могли только избранные, цена за вход — от 125 тысяч до почти трех миллионов рублей. Гостям обещали анонимность и разные удовольствия.