Из-за обледенения самолет до Уфы не смог улететь из Салехарда

Инцидент произошел в минувший четверг, 6 ноября, в 16:11 по московскому времени (18:11 — по местному). На момент взлета в салехардском аэропорту наблюдались неблагоприятные погодные условия: метеорологическая видимость составляла 150 метров, стоял замерзающий туман, температура воздуха была −14°С при точке росы −15°С. Сцепление с покрытием взлетно-посадочной полосы оценивалось в 0,41.