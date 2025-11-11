Из-за обледенения самолет до Уфы не смог улететь из Салехарда

В аэропорту Салехарда был прерван взлет самолета до Уфы. Причиной, как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, стало обледенение.
Инцидент произошел в минувший четверг, 6 ноября, в 16:11 по московскому времени (18:11 — по местному). На момент взлета в салехардском аэропорту наблюдались неблагоприятные погодные условия: метеорологическая видимость составляла 150 метров, стоял замерзающий туман, температура воздуха была −14°С при точке росы −15°С. Сцепление с покрытием взлетно-посадочной полосы оценивалось в 0,41.
После прерывания взлета борт самостоятельно зарулил на стоянку в 16:14 по московскому времени.
