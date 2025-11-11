Генпрокуратура в иске к Кибовскому хочет взыскать имущество на миллиард рублей

По данным проверки, Кибовский приобрел недвижимость и транспортные средства на общую сумму 226,7 миллиона рублей. В перечень вошли семь элитных квартир в Москве и Подмосковье стоимостью 195 миллионов рублей. Эти объекты были оформлены на супругу чиновника, ее отца и доверенное лицо.