Генпрокуратура в иске к Кибовскому хочет взыскать имущество на миллиард рублей

Генеральная прокуратура России направила в суд иск к бывшему министру правительства Москвы. По данным ТАСС, речь идет о взыскании имущества общей стоимостью более миллиарда рублей с экс-главы департамента культуры Александра Кибовского, его родственников и доверенных лиц.
Согласно материалам дела, официальные доходы чиновника за 14 лет руководства ведомством составили 165 миллионов рублей. Его супруга за этот период заработала 30 миллионов рублей. Дополнительно семья получила 15,7 миллиона рублей от продажи имущества.
Таким образом, общий подтвержденный доход семьи Кибовского за период с 2010 по 2024 годы достиг 211 миллионов рублей. Однако, как установила прокуратура, фактически чиновник приобрел активов на значительно большую сумму.
По данным проверки, Кибовский приобрел недвижимость и транспортные средства на общую сумму 226,7 миллиона рублей. В перечень вошли семь элитных квартир в Москве и Подмосковье стоимостью 195 миллионов рублей. Эти объекты были оформлены на супругу чиновника, ее отца и доверенное лицо.
На доверенное лицо также зарегистрировали два автомобиля премиум-класса, включая роскошный Maybach, и два мотоцикла. Общая стоимость транспортных средств составила 34,4 миллиона рублей. Кроме того, экс-министр передал в доверительное управление 28 миллионов рублей.
