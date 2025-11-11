В Уфу ожидаются рейды с эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей

В Центре организации дорожного движения сообщили о предстоящих рейдах с Госавтоинспекцией по эвакуации транспортных средств, оставленных с нарушением правил парковки.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что нарушения норм размещения автомобилей на улицах города недопустимы и должны наказываться строже обычного.
На встрече с руководителем транспортного отдела администрации Уфы Олегом Хмарином было принято решение усилить совместный контроль за нарушениями правил стоянки и остановки автомобилей.
Полномасштабные рейды с Госавтоинспекцией и эвакуаторами будут проводиться регулярно. Соблюдение правил парковки — это не только требование закона, но и проявление уважения к городу и его жителям, отметили в учреждении.
Ранее сообщалось, что в Уфе может повыситься стоимость платных парковок.