Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске

Военнослужащие штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» взяли под контроль нефтебазу на восточной окраине Купянска, железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного Прибытия. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил командир этого отряда с позывным Ловец.
— Овладели нефтебазой на восточной окраине Купянска. Полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк Восточного Прибытия, — рассказал военнослужащий, его цитирует РИА Новости.
10 ноября в СМИ появилась информация о том, что российские войска готовятся взять под контроль крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным журналистов, началась решающая фаза боев за город — бойцы постепенно проникают в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами. Подразделения обходят высотки с флангов и пытаются укрепиться в промышленной зоне, расположенной на востоке города.
9 ноября российские военнослужащие с помощью беспилотников нанесли удар по крупной украинской теплоэлектростанции, работающей на биомассе и построенной в 2016 году.