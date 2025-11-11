Российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске

10 ноября в СМИ появилась информация о том, что российские войска готовятся взять под контроль крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным журналистов, началась решающая фаза боев за город — бойцы постепенно проникают в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами. Подразделения обходят высотки с флангов и пытаются укрепиться в промышленной зоне, расположенной на востоке города.