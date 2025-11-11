ИКИ РАН: Предстоящая магнитная буря может усилиться до уровня G4

Незначительная магнитная буря, ожидаемая 11 ноября, может продлиться до следующего дня и усилиться до уровня G4. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в официальном Telegram-канале.
Как отмечается в публикации, в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была спокойной. Однако небольшие возмущения все же присутствовали. В свою очередь, вспышечная активность на Солнце до сих пор находится на высоком уровне. За сутки случилось порядка 15 вспышек.
И все это может отразиться на Земле уже 11 ноября. В конце дня ожидаются незначительные магнитные бури. Однако не исключено, что они усилятся.
«В конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра 12 ноября», — говорится в сообщении.
Немногим ранее ученые публиковали пугающий прогноз. Сообщалось, что Земля столкнется с объединенным облаком плазмы. Оно образуется из двух отдельных частей, слившихся в единое целое. Именно из-за этого произойдет магнитная буря 11−12 ноября.