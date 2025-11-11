ИКИ РАН: Предстоящая магнитная буря может усилиться до уровня G4

Как отмечается в публикации, в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была спокойной. Однако небольшие возмущения все же присутствовали. В свою очередь, вспышечная активность на Солнце до сих пор находится на высоком уровне. За сутки случилось порядка 15 вспышек.