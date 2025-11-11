Скелеты покрыты слоем цемента и извести: в Мексике нашли останки 16 человек

В Мексике обнаружено крупное тайное захоронение 16 человек в непосредственной близости от популярного курорта. Об этом пишет Associated Press.
Захоронение располагалось в городе Леона-Викарио, всего в 42 километрах от знаменитого карибского курорта Канкун. Криминалисты установили, что скелеты были покрыты слоем цемента и негашеной извести — веществом, ускоряющим разложение органических тканей.
Останки были раскиданы в десяти различных местах на территории объекта. Аналогичные тайные захоронения регулярно находят во многих штатах страны, включая Халиско, Мичоакан, Тамаулипас и Веракрус.
Ранее KP.RU писал, что в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили тело женщины без головы. Находку совершил местный житель во время утренней пробежки. Следственные органы Екатеринбурга сразу возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).