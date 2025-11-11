Ученые спустя 4500 лет обнаружили секретный вход в пирамиду Гизы в Египте

«Разработанная нами методология тестирования позволяет сделать очень точные выводы о характере внутренней части пирамиды. Гипотеза о другом входе очень правдоподобна, и наши результаты продвигают нас на большой шаг ближе к ее подтверждению», — рассказал профессор из Технического университета Мюнхена (TUM) Кристиан Гроссе.