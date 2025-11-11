Ученые спустя 4500 лет обнаружили секретный вход в пирамиду Гизы в Египте

Исследователи из Египта и Германии при помощи специального метода сканирования нашли тайный вход в пирамиду Менкаура — самую маленькую пирамиду в знаменитом комплексе Гизы, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Команда ученых обнаружила две «аномалии» в пирамиде, заполненные воздухом, что предполагает наличие скрытого входа.
«Разработанная нами методология тестирования позволяет сделать очень точные выводы о характере внутренней части пирамиды. Гипотеза о другом входе очень правдоподобна, и наши результаты продвигают нас на большой шаг ближе к ее подтверждению», — рассказал профессор из Технического университета Мюнхена (TUM) Кристиан Гроссе.
По его словам, его команда и специалисты из Каирского университета использовали радар, ультразвук и электротомографию.
Приборы подтвердили наличие двух заполненных воздухом «аномалий». Первая — расположена на глубине 4,5 фута (1,4 метра), ее размер — 3,2 фута на 4,8 фута (1 метр в высоту и 1,5 метра в ширину). Вторая — на глубине 3,7 фута (1,13 метра), ее размер — 2,9 фута на 2,2 фута (0,9 метра на 0,7 метра).
Считается, что пирамида Менкаура была построена в качестве гробницы царя Четвертой династии, который умер в молодом возрасте в 2503 году до нашей эры по неизвестным причинам.
Ранее ученые пришли к неожиданным выводам, изучив 64000-летние рисунки в пещерах.