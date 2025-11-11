Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Тину Канделаки с юбилеем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем телеграм-канале теплое поздравление с днем рождения журналистке и телеведущей Тине Канделаки. 10 ноября она отпраздновала юбилей — 50 лет.
Глава региона назвал Канделаки талантливой журналисткой, также он отметил ее управленческие качества. По словам губернатора, ее проекты служат источником вдохновения для многих людей, а сама она не боится трудностей и всегда стремится достигать новые вершины.
— Все это о Тине Канделаки, моем добром друге, удивительной женщине и редком профессионале. Тина, с юбилеем! Поздравляем всей Нижегородской областью, где тебя всегда любят и ждут. Желаем вдохновения, новых интересных проектов и верных единомышленников рядом! — написал Глеб Никитин.
Поздравление Тины Канделаки было размещено на медиафасаде новой Ледовой арены на Стрелке.
Телеведущая испытывает особенную любовь к Нижнему Новгороду. Столица Приволжья является одним из любимых мест отдыха Канделаки. Она любит гулять в парке «Швейцария» и по Нижневолжской набережной. Особенно журналистка отмечает нижегородский зоопарк «Лимпопо», который она посещала вместе со своими детьми.