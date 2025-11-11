Выяснилось, что Бобровский вошёл в топ-10 самых победоносных вратарей НХЛ

В матче против «Вегаса» (3:2) Бобровский отразил 30 из 32 бросков и одержал свою 437-ю победу в карьере. Лидером по этому показателю остаётся Мартин Бродёр (691 победа), трижды выигрывавший Кубок Стэнли с «Нью-Джерси». Восьмое место занимает другой канадец — Терри Савчук (445 побед).