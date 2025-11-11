Выяснилось, что Бобровский вошёл в топ-10 самых победоносных вратарей НХЛ

Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду Пантерз», поднялся на девятое место в истории НХЛ по числу побед в регулярных сезонах, сравнявшись с легендарным канадцем Жаком Плантом.
В матче против «Вегаса» (3:2) Бобровский отразил 30 из 32 бросков и одержал свою 437-ю победу в карьере. Лидером по этому показателю остаётся Мартин Бродёр (691 победа), трижды выигрывавший Кубок Стэнли с «Нью-Джерси». Восьмое место занимает другой канадец — Терри Савчук (445 побед).
В той же встрече отличился российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев, забросивший седьмую шайбу в сезоне. Его признали третьей звездой матча.
После игры «Вегас» занимает третью строчку в Тихоокеанском дивизионе с 18 очками после 15 матчей, а «Флорида» находится на седьмом месте в Атлантическом дивизионе, набрав 17 очков в 16 играх. Следующие встречи команды проведут 14 ноября: «Вегас» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Флорида» примет «Вашингтон».
