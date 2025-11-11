В 2025 году из Иркутской области на родину отправились 453 иностранца. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.
— Только на этой неделе к себе домой отправились 27 иностранных граждан. Они находились в Иркутске на заработках и нарушили правила въезда и пребывания на территории Российской Федерации, — пояснили в ведомстве.
С февраля этого года судебные приставы получили право самостоятельно выдворять иностранцев на основании постановлений правоохранительных органов. До этого момента выдворение за пределы России осуществлялось только по решениям судов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре осудили мужчину за похищение бывшей возлюбленной. Он силой вывел сибирячку из здания и заставил сесть в автомобиль, за рулем которого находился его знакомый.