В 2025 году из Иркутской области на родину отправились 453 иностранца

Они находились в Иркутске на заработках и нарушили правила въезда и пребывания на территории РФ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2025 году из Иркутской области на родину отправились 453 иностранца. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

— Только на этой неделе к себе домой отправились 27 иностранных граждан. Они находились в Иркутске на заработках и нарушили правила въезда и пребывания на территории Российской Федерации, — пояснили в ведомстве.

С февраля этого года судебные приставы получили право самостоятельно выдворять иностранцев на основании постановлений правоохранительных органов. До этого момента выдворение за пределы России осуществлялось только по решениям судов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре осудили мужчину за похищение бывшей возлюбленной. Он силой вывел сибирячку из здания и заставил сесть в автомобиль, за рулем которого находился его знакомый.