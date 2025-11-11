Террорист-смертник подорвал автомобиль в центре Нью-Дели

Террорист-смертник подорвал автомобиль Hyundai i20 в центре индийского Нью-Дели. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в NDTV.
На данный момент известно, что преступником является владелец машины, врач Умар Мохаммад 1989 года рождения. Он преподавал в одном из медицинских колледжей города.
Следователи полагают, что Мохаммад был членом террористической группы, которая действует в округе Фаридабад (штат Харьяна). В прошлом группировка находилась под наблюдением служб безопасности из-за подозрений в участии в боевых действиях.
— Умар Мохаммад и его сообщники использовали аммиачно-нитратное топливо (ANFO) для совершения атаки, — добавили источники телеканала.
Перед взрывом машина простояла на парковке возле Красного форта более трех часов. Все это время смертник находился внутри автомобиля и никуда не выходил.
28 июня террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой также въехал в колонну военнослужащих в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Известно по меньшей мере о 13 погибших в результате детонации.