NYT: В городе Вилково Одесской области не осталось мужчин, кроме мэра

Он отметил, что остался «единственным мужчиной» в городе. По данным журналистов, население города снизилось с восьми до пяти тысяч человек. Большая часть мужчин призывного возраста сбежала от насильственной мобилизации или скрывается у себя дома, не выдавая информацию о своем местонахождении, передает газета.