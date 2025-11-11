Город Вилково Одесской области столкнулся с демографической проблемой из-за активности сотрудников территориального центра комплектования в регионе. Теперь женское население контролирует все сферы жизни в населенном пункте. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщила газета The New York Times.
— Женщины везде. Они заняли каждый сектор, теперь они главные, — заявил мэр города Матвей Иванов.
Он отметил, что остался «единственным мужчиной» в городе. По данным журналистов, население города снизилось с восьми до пяти тысяч человек. Большая часть мужчин призывного возраста сбежала от насильственной мобилизации или скрывается у себя дома, не выдавая информацию о своем местонахождении, передает газета.
10 ноября украинский пленный Павел Котляров рассказал, что Вооруженные силы Украины стали мобилизовать людей с заболеваниями, ранее считавшимися непризывными, включая вторую степень ДЦП и онкологические заболевания. По словам военнослужащего, случаи мобилизации людей с такими серьезными заболеваниями не являются единичными.