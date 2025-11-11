Омича оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий в социальной сети

К административной ответственности привлечен местный житель за негативные высказывания в социальной сети, что послужило поводом для прокуратуры в возбуждении в отношении автора комментария дела об административном правонарушении. Как сообщили в ведомстве, комментарий омича выражал не только негативную оценку граждан отдельной национальности, но и призывал к совершению насильственных действий по отношению к ним. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.