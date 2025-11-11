Ричмонд
Омича оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий в социальной сети

Мужчина выразил негативное мнение по поводу граждан отдельной национальности.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд назначил наказание жителю Советского округа в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за разжигание вражды. Мужчина написал негативный комментарий в адрес отдельной национальности в социальной сети «ВКонтакте» под постом открытого сообщества.

К административной ответственности привлечен местный житель за негативные высказывания в социальной сети, что послужило поводом для прокуратуры в возбуждении в отношении автора комментария дела об административном правонарушении. Как сообщили в ведомстве, комментарий омича выражал не только негативную оценку граждан отдельной национальности, но и призывал к совершению насильственных действий по отношению к ним. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.