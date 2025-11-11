В детском саду Кировграда Свердловской области открыли инженерный класс

Инженерный класс по 3D-моделированию LigroGame начал работать в детском саду № 4 «Сказка» в городе Кировграде Свердловской области. Он открыт в рамках Десятилетия науки и технологий и в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в детском саду.
На церемонии открытия автор проекта, доцент Нижнетагильского государственного социально-педагогического института Алена Молоднякова провела мастер-класс. Воспитанники вместе с педагогом создавали 3D-модели и проводили математические эксперименты.
Дети показали гостям различные образовательные активности: создание 3D-модели мячика, прохождение геометрических лабиринтов, работу с кубиками-трансформерами и дидактические игры с карточками. Программа позволяет в игровой форме изучать геометрические тела и основы математического моделирования. Детский сад «Сказка» стал первым дошкольным учреждением в Кировградском округе, получившим такой современный образовательный комплекс.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.