Руководители филиалов нижегородского центра «Мой бизнес» прошли обучение

Обучение бережливым технологиям на «Фабрике процессов» прошли руководители 10 филиалов центра «Мой бизнес» в Нижегородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В тренинге приняли участие руководители филиалов центра «Мой бизнес» Шатковского, Чкаловского, Починковского, Навашинского, Богородского, Уренского, Семеновского, Большеболдинского и Балахнинского округов, а также Заволжья. Эксперты центров «Мой бизнес» прошли обучение по программе «Фабрика офисных процессов». Они изучили системное использование таких методов, как 5С, стандартизация и картирование потоков, связанных с документооборотом.
«Мы последовательно развиваем систему подготовки и повышения квалификации специалистов центров “Мой бизнес”. Это позволяет на постоянной основе повышать качество работы и актуализировать знания об инструментах господдержки. Дополнительным форматом обучения для сотрудников стала “Фабрика процессов”, на которой участники ознакомились с бережливыми технологиями. Специалисты освоили практические инструменты повышения эффективности: принципы организации рабочего пространства, оптимизации логистики, оценки и сокращения трудозатрат», — подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.