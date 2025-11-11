Руководители филиалов нижегородского центра «Мой бизнес» прошли обучение

«Мы последовательно развиваем систему подготовки и повышения квалификации специалистов центров “Мой бизнес”. Это позволяет на постоянной основе повышать качество работы и актуализировать знания об инструментах господдержки. Дополнительным форматом обучения для сотрудников стала “Фабрика процессов”, на которой участники ознакомились с бережливыми технологиями. Специалисты освоили практические инструменты повышения эффективности: принципы организации рабочего пространства, оптимизации логистики, оценки и сокращения трудозатрат», — подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.