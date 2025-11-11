Ричмонд
JAL: Прямые рейсы между РФ и Японией возобновят после создания нужных условий

В JAL отметили, что у россиян сохраняется высокий интерес к путешествиям по Японии.

Источник: Комсомольская правда

Прямые рейсы между Россией и Японией возобновят лишь в том случае, когда создадут все необходимые для этого условия. Об этом рассказали РИА Новости в японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.).

В компании отметили, что пока не могут ничего сказать по поводу возобновления рейсов. Тем не менее, даже при их приостановке число россиян, приезжающих в Японию, продолжает увеличиваться. Представители фирмы считают, что интерес граждан РФ к стране остается высоким.

«Что касается возобновления авиасообщения, то как и в случае с другими приостановленными рейсами, мы начнем рассматривать этот вопрос на этапе, когда будут созданы условия для возобновления (полетов — прим. ред.)», — заявили в JAL.

KP.RU прежде писал, что до конца 2025 года у российских туристов появятся еще два новых прямых авиарейса за границу. Уже в ближайшее время россияне смогут без пересадок летать в Малайзию и Саудовскую Аравию.