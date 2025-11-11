На Солнце за сутки произошло 15 вспышек, одна из которых достигла высшего балла X1.2. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Вспышечная активность — сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли; за сутки произошло около 15 вспышек, включая событие высшего балла X1.2», — предупредили ученые.
В конце дня на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1-G2. 12 ноября они могут достигнуть уровня G3-G4.
Сохраняются риски повторных сильных вспышек на Солнце, включая события высшего балла.
Ранее в ИКИ РАН предупредили о приближении к Земле нового выброса плазмы на Солнце.