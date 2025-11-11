Нацпарку «Беловежская пуща» передали под охрану места произрастания редких растений и грибов

Редкие дикорастущие растения специалисты обнаружили на территории Сухопольского, Никорского, Хвойникского, Язвинского, Ощепского, Речицкого и Ясеньского лесничеств. В их угодьях произрастают арника горная, волжанка двудомная (обыкновенная), дремлик темно-красный, дрок германский, костер Бенекена, пыльцеголовник красный, равноплодник василистниковый, хохлатка полая. Там можно встретить чину гладкую, ячменеволоснец (хорделимус) европейский, сердечник клубненосный, мытник скипетровидный, а также краснокнижные грибы — спарассис курчавый, фистулину печеночную, фомитопсис розовый и пикнопорус киноварно-красный.