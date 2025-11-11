Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацпарку «Беловежская пуща» передали под охрану места произрастания редких растений и грибов

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Национальному парку «Беловежская пуща» переданы под охрану выявленные места произрастания растений и грибов, внесенных в Красную книгу Беларуси. Решение Пружанского райисполкома № 2339 от 20 октября 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Редкие дикорастущие растения специалисты обнаружили на территории Сухопольского, Никорского, Хвойникского, Язвинского, Ощепского, Речицкого и Ясеньского лесничеств. В их угодьях произрастают арника горная, волжанка двудомная (обыкновенная), дремлик темно-красный, дрок германский, костер Бенекена, пыльцеголовник красный, равноплодник василистниковый, хохлатка полая. Там можно встретить чину гладкую, ячменеволоснец (хорделимус) европейский, сердечник клубненосный, мытник скипетровидный, а также краснокнижные грибы — спарассис курчавый, фистулину печеночную, фомитопсис розовый и пикнопорус киноварно-красный.

В местах произрастания редких растений и грибов вводится специальный режим охраны и использования.

Решение Пружанского райисполкома вступает в силу после его официального опубликования.