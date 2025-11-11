В Хабаровском крае жители посёлков лишились медпомощи из-за поломки скорой

Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Проверка показала, что специализированный транспорт с 2021 года находится в неисправном состоянии и не эксплуатируется. Машина требует ремонта колес, замены патрубков системы охлаждения и восстановления электропроводки.
Из-за неиспользования скорой жители отдалённых сел оказались без возможности получать медицинскую помощь в экстренных случаях. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать районную больницу привести технику в рабочее состояние.
Суд удовлетворил иск в полном объёме. За исполнением решения следит районная прокуратура.