Ученые из США нашли остатки Ноева ковчега в Турции возле горы Арарат

«Если вы разбираетесь в почвоведении, а я — почвовед, то вы понимаете, что на уровень калия влияет содержание органических веществ, pH может меняться от разложение органических материалов. Если бы это была деревянная лодка, а древесина со временем сгнила, мы бы ожидали увидеть повышенный уровень калия, изменения в pH и более высокое содержание органических веществ — это именно то, что мы наблюдаем сейчас», — объяснил Джонс.