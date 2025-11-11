Ученые из США нашли остатки Ноева ковчега в Турции возле горы Арарат

Группа исследователей из США при помощи радиолокационной технологии обнаружила, по их мнению, остатки Ноева ковчега на территории Турции близ горы Арарат, материал из Daily Express US перевел aif.ru.
Уточняется, что ученые нашли некий «химический след, куски дерева в земле и форму судна».
Анализ обнаруженных данных позволил выявить центральные и боковые проходы или коридоры по всему судну, которое словно вросло в землю.
«Мы не ожидаем, что что-то сохранилось полностью. Всё, что осталось, — это химический отпечаток, куски дерева и форма в земле. Но это именно то, что вы ожидали бы увидеть, если бы это была лодка, сделанная человеком, в соответствии с библейскими описаниями Ноева ковчега», — рассказал участник исследования Эндрю Джонс.
Кроме того, команда обнаружила, что трава, которая растет «в лодке» отличается от той, что растет снаружи. Также анализ почвы показал, что внутри ковчега повышено содержание калия.
«Если вы разбираетесь в почвоведении, а я — почвовед, то вы понимаете, что на уровень калия влияет содержание органических веществ, pH может меняться от разложение органических материалов. Если бы это была деревянная лодка, а древесина со временем сгнила, мы бы ожидали увидеть повышенный уровень калия, изменения в pH и более высокое содержание органических веществ — это именно то, что мы наблюдаем сейчас», — объяснил Джонс.
По его словам, исследование не закончено, команда планирует собрать еще несколько образцов почвы.
