Ножи и сабли омских заключенных вызвали неподдельный интерес на столичной выставке

Холодное оружие, сделанное сидельцами омской колонии, представлено на 51-й международной выставке «Клинок — традиции и современность» в городе Москве.

Источник: Комсомольская правда

Продукция омской исправительной колонии № 7 представлена на 51-й международной выставке «Клинок — традиции и современность» в городе Москве. В пресс-службе ФСИН России по Омской области отмечают неподдельный интерес у коллекционеров и ценителей холодного оружия со всего мира.

«Выставка является престижной площадкой, привлекающей мастеров, коллекционеров и ценителей со всего мира. Продукция колонии, представленная на мероприятии, вызвала неподдельный интерес у посетителей благодаря высокому качеству исполнения и оригинальному дизайну», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что особое внимание посетителей выставки привлекли сувенирные изделия, выполненные омскими узниками с применением художественного литья, гравировки и инкрустации. В колонии надеются, что участие в масштабной выставке поспособствует увеличению продаж ножей и сабель, а полученная прибыль поможет модернизации производства сувенирного оружия.