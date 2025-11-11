Ножи и сабли омских заключенных вызвали неподдельный интерес на столичной выставке

Продукция омской исправительной колонии № 7 представлена на 51-й международной выставке «Клинок — традиции и современность» в городе Москве. В пресс-службе ФСИН России по Омской области отмечают неподдельный интерес у коллекционеров и ценителей холодного оружия со всего мира.