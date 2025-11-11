На электростанции в Костромской области обновили еще один энергоблок

Энергоблок № 3 модернизировали на Костромской государственной районной электростанции (ГРЭС) в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Внедрение современных технических решений позволило увеличить мощность энергоблока на 10%, одновременно обеспечив снижение удельного расхода топлива. Повышение эффективности способствует и улучшению экологических характеристик электростанции. В реализации проекта было задействовано более 100 специалистов.
На объекте специалисты заменили цилиндры высокого и среднего давления, проточную часть цилиндра низкого давления турбины, генератор, а также внедрили автоматизированную систему управления технологическими процессами. С вводом в эксплуатацию обновленного энергоблока № 3 электрическая мощность Костромской ГРЭС достигла 3750 мегаватт.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.