«Реву в подушку»: Самойлова рассказала о переживаниях из-за развода с Джиганом

Российская блогерша Оксана Самойлова каждый вечер плачет в подушку из-за расставания с мужем Джиганом. Об этом в понедельник, 11 ноября, она рассказала на премии Moda Topical.
По ее словам, на данный момент вся общественность видит «лучшую версию Джигана», так как артист пытается наладить отношения и добиться от супруги прощения. Пока Самойлова остается непреклонна.
— Я что, не человек, что ли? Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая веселая, но я, естественно, человек. Все обдумываю ежедневно. Практически каждый вечер я реву в подушку, — добавила она.
При этом Самойлова отрицает, что развод с Джиганом — это часть сценария грядущего реалити о жизни их семьи. Джиган, в свою очередь, после появления сообщений о разводе пришел на закрытую премию рестораторов «Плавно» и выступил там с концертом.
Ранее блогерша также заявляла, что у Джигана еще есть возможность попытаться спасти их семью — повзрослеть. По словам модели, она «много лет ждала» каких-либо шагов со стороны артиста, но ситуация так и не изменилась.