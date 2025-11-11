Бабушки, живущие в сети

Но в последнее время я стала замечать, что круг тем в любимом сообществе как-то сменился. Вместо бургеров обсуждают детские смеси, лайфхаки по оплате счетов ЖКХ и даже пенсионные коэффициенты! А недавно там выложили рецепт лимонного пирога, после чего участников как прорвало — начался спам из фотографий «идеальных» холодцов и «полезных салатиков». Я закрыла вкладку и подумала, что взрослая жизнь наконец догнала миллениалов. А за ней уже и пенсия недалеко. И это очень пугает. В первую очередь тем, что кажется, что на пенсии нет ничего интересного: ни носков с Микки-Маусами, ни рок-концертов, ни путешествий. Ничего, кроме субсидий, таблеток для ЖКТ и от головы и наоборот.
Возможно, все это стереотипы. Но появились они потому, что мы почти не видим примеров интересной жизни на старости лет. Та же поп-культура ничего достойного предложить не может. Когда я, к примеру, после культового сериала «Секс в большом городе» начала смотреть его продолжение с теми же, но постаревшими героинями, то выдержала всего 15 минут, решив, что персонажи застряли в своем развитии. Сфера интересов героинь «за 60» осталась той же, что и в 30: шмотки и свидания! А такое возможно разве что в сумасшедшем доме: в обычной жизни люди меняются с каждым возрастным периодом. И за этими изменениями интересно наблюдать. Сиквел культового фильма наверняка делали миллениалы, которые ничего не знали о «серебряном» возрасте и, судя по всему, очень боялись узнать.
Но в последние годы мы, кажется, начали осторожно заглядывать за грань «60+». И в этом нам помогают инфлюэнсеры «серебряного» возраста, которые начали появляться в блогосфере. Так, в первой половине 2025 года общая аудитория возрастных блогеров в соцсетях выросла на 58 процентов и достигла почти 5,4 миллиона человек. Россияне познакомились с преподавательницей английского языка Жанной Верениновой. Она обучает студентов МГЛУ фонетике и делает это так артистично, что видеоролики с ее записями становятся вирусными. А 71-летняя фанатка корейской поп-группы Валентина Ельцова записывает зажигательные танцы под треки любимых музыкантов. Сейчас они вместе с внучкой копят на поездку в Сеул. Ольга Никитина демонстрирует, что и в 70 лет жизнь может быть яркой, особенно если на тебе — леопардовые лосины. В них она покоряет ночные клубы в путешествиях. У всех этих блогеров огромное количество поклонников разных возрастов. И это говорит о том, что эта относительно свободная ниша — востребована. Во-первых, население стареет, и ему нужны ролевые модели среди ровесников, во-вторых, грандфлюэнсеры, как называют таких блогеров в сети, благодаря жизненному опыту и знаниям могут дать молодому поколению то, чего им не дадут сверстники, в-третьих, у старших и младших появляется больше общих тем, а это способствует как межпоколенческому обмену в глобальном смысле, так и хорошей коммуникации в бытовом. Так что, дорогие бабушки и дедушки, хватит в одиночку радоваться своим закруткам и постройкам на даче! Поделитесь с нами жизненными лайфхаками — и мы порадуемся за вас. А уже очень скоро — и вместе с вами.