Бабушки, живущие в сети

Но в последние годы мы, кажется, начали осторожно заглядывать за грань «60+». И в этом нам помогают инфлюэнсеры «серебряного» возраста, которые начали появляться в блогосфере. Так, в первой половине 2025 года общая аудитория возрастных блогеров в соцсетях выросла на 58 процентов и достигла почти 5,4 миллиона человек. Россияне познакомились с преподавательницей английского языка Жанной Верениновой. Она обучает студентов МГЛУ фонетике и делает это так артистично, что видеоролики с ее записями становятся вирусными. А 71-летняя фанатка корейской поп-группы Валентина Ельцова записывает зажигательные танцы под треки любимых музыкантов. Сейчас они вместе с внучкой копят на поездку в Сеул. Ольга Никитина демонстрирует, что и в 70 лет жизнь может быть яркой, особенно если на тебе — леопардовые лосины. В них она покоряет ночные клубы в путешествиях. У всех этих блогеров огромное количество поклонников разных возрастов. И это говорит о том, что эта относительно свободная ниша — востребована. Во-первых, население стареет, и ему нужны ролевые модели среди ровесников, во-вторых, грандфлюэнсеры, как называют таких блогеров в сети, благодаря жизненному опыту и знаниям могут дать молодому поколению то, чего им не дадут сверстники, в-третьих, у старших и младших появляется больше общих тем, а это способствует как межпоколенческому обмену в глобальном смысле, так и хорошей коммуникации в бытовом. Так что, дорогие бабушки и дедушки, хватит в одиночку радоваться своим закруткам и постройкам на даче! Поделитесь с нами жизненными лайфхаками — и мы порадуемся за вас. А уже очень скоро — и вместе с вами.