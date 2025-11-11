Учёные нашли и показали обломки метеорита с зелёным «хвостом‎», пролетевшего над Москвой

Ранее множество свидетелей в социальных сетях публиковали видеозаписи пролетающего яркого светящегося зелёным объекта, который, по предварительным оценкам, мог быть метеоритом или обломком космического мусора. После наблюдения яркого болида над Москвой, NASA ограничило доступ к данным об одном из астероидов. Это совпадение вызвало предположения исследователей о возможной связи между временным исчезновением информации о небесном теле и событиями в столичном регионе.