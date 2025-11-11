Уехал к врачу и не вернулся: 85-летний пенсионер пропустил поворот и оказался в 1500 км от дома

Мужчина планировал добраться до медицинского учреждения в Эрво, расположенного всего в 19 километрах от его дома, однако так и не появился на приеме. Тревогу забили лишь когда пенсионер пропустил собрание местной ассоциации, активным членом которой он являлся. Семья и соседи начали беспокоиться о его исчезновении и обратились в полицию.