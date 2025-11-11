Ричмонд
Уехал к врачу и не вернулся: 85-летний пенсионер пропустил поворот и оказался в 1500 км от дома

85-летний француз пропустил поворот к врачу и случайно уехал в другую страну.

Источник: Комсомольская правда

Необычный случай произошел с 85-летним жителем западной Франции. Пенсионер отправился на прием к врачу в соседнюю коммуну, но вместо этого оказался в другой стране, пишет Oddity Central.

Мужчина планировал добраться до медицинского учреждения в Эрво, расположенного всего в 19 километрах от его дома, однако так и не появился на приеме. Тревогу забили лишь когда пенсионер пропустил собрание местной ассоциации, активным членом которой он являлся. Семья и соседи начали беспокоиться о его исчезновении и обратились в полицию.

Для поисков пропавшего привлекли военных, которые смогли установить местонахождение мобильного телефона мужчины. К всеобщему удивлению, устройство находилось в хорватском отеле на расстоянии 1500 километров от дома.

Как выяснилось, пенсионер провел за рулем около 20 часов, проехав через территорию Италии. На вопросы о причинах столь необычного путешествия 85-летний мужчина ответил, что не понимает, как такое могло произойти. Он объяснил случившееся неполадками в работе навигационной системы. Родственники уже выехали в Хорватию, чтобы забрать мужчину домой.

Прежде житель Калифорнии Рон Дейли пропал почти на три недели в суровых условиях гор Сьерра-Невада, но смог вернуться живым. Неверный поворот на дороге, а затем внезапно начавшаяся снежная буря и поломка грузовика оставили его в полном одиночестве.