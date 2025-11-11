В Иркутской области 61% жителей хотят работать после выхода на пенсию

В Иркутской области большинство специалистов не планируют завершать карьеру с выходом на пенсию. Согласно новому опросу hh.ru, 61% местных работников хотят продолжать трудиться и после достижения пенсионного возраста. Еще 3% респондентов рассматривают такую возможность.
Основной причиной, которая может мотивировать людей остаться на работе, является увеличение заработной платы. Этот вариант поддержки назвали 81% опрошенных. Вторым по значимости фактором стал соцпакет — на это указали 42% будущих пенсионеров. Каждый девятый участник опроса (12%) заявил, что ничто не повлияет на его решение уйти на заслуженный отдых.
— Анализ резюме соискателей старше 61 года показал, в каких сферах они наиболее активны. Чаще всего пенсионеры ищут работу в качестве домашнего и обслуживающего персонала (14%), а также на рабочие специальности (14%). Популярны также вакансии в транспорте и логистике (10%), на производстве (10%) и в строительстве (9%), — сообщает пресс-служба hh.ru.
В своих резюме соискатели пенсионного возраста чаще всего указывают организаторские способности и навыки делового общения. Также они указывают на исполнительность, ответственность и умение работать в команде. Среди цифровых компетенций лидирует уверенное владение ПК и оргтехникой.
