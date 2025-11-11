В Иркутской области 61% жителей хотят работать после выхода на пенсию

— Анализ резюме соискателей старше 61 года показал, в каких сферах они наиболее активны. Чаще всего пенсионеры ищут работу в качестве домашнего и обслуживающего персонала (14%), а также на рабочие специальности (14%). Популярны также вакансии в транспорте и логистике (10%), на производстве (10%) и в строительстве (9%), — сообщает пресс-служба hh.ru.