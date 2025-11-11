Железнодорожный вокзал станции Горская признали памятником

Вокзал станции Горская Приморской Санкт-Петербург-Сестрорецкой железной дороги, построенный в 1894 году, признали региональным памятником. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
— Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Сестрорецкую линию использовали для перегона бронепоезда, стоявшего в Новой Деревне: он совершал ночные рейды в сторону Белоострова для обстрела позиций противника. А еще через Горскую и Лисий Нос проходила «Малая дорога жизни», которая помогла снабжать Кронштадт и «Ораниенбаумский пятачок», — напомнили в ведомстве.
Уже в 1950-х годах провели электрификацию приморско-белоостровского кольца и направления до станции Терийоки. После этого через Горскую пошли первые электрички. Билетная касса в южном крыле вокзала работала вплоть до 90-х годов.
