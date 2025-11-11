Железнодорожный вокзал станции Горская признали памятником

— Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Сестрорецкую линию использовали для перегона бронепоезда, стоявшего в Новой Деревне: он совершал ночные рейды в сторону Белоострова для обстрела позиций противника. А еще через Горскую и Лисий Нос проходила «Малая дорога жизни», которая помогла снабжать Кронштадт и «Ораниенбаумский пятачок», — напомнили в ведомстве.