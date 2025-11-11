В Военном комиссариате рассказали, какие задачи будут выполнять резервисты в РТ

«Резервисты регулярно получают зарплату — от 2 тысяч рублей, в зависимости от звания. На время сборов зарплата такая же, как у контрактников. В период проведения сборов резервистов обеспечивают всем необходимым для несения службы — начиная от военной экипировки и заканчивая питанием. Жить все 60 дней они будут на территории несения службы. Минобороны предоставляет стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, радиостанции, тепловизоры, системы РЭБ, мототранспортные средства», — рассказал начальник отдела Военного комиссариата РТ.