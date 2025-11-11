В Военном комиссариате рассказали, какие задачи будут выполнять резервисты в РТ

28 октября этого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому резервистов начнут привлекать к защите критически важных объектов. Защищать им предстоит предприятия энергетики, транспорта и другие жизненно важные объекты, на которые враг все чаще стал наносить удары с помощью дронов.
Законом предусмотрена возможность направления резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона. То есть за пределы Татарстана резервисты нашей республики не поедут, объяснил Эдуард Тимербулатов.
«Резервисты регулярно получают зарплату — от 2 тысяч рублей, в зависимости от звания. На время сборов зарплата такая же, как у контрактников. В период проведения сборов резервистов обеспечивают всем необходимым для несения службы — начиная от военной экипировки и заканчивая питанием. Жить все 60 дней они будут на территории несения службы. Минобороны предоставляет стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, радиостанции, тепловизоры, системы РЭБ, мототранспортные средства», — рассказал начальник отдела Военного комиссариата РТ.
Прежде чем приступить к охране объекта, резервисты проходят двухнедельную огневую, инженерную и медицинскую подготовку под руководством инструкторов. Только после завершения подготовки их допустят к самостоятельному выполнению задач.
Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве заключается на 3 года или на 5 лет.
Чтобы записаться в резервисты, нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Приоритет отдается сотрудникам ЧОП, казакам и тем, кто имеет боевой опыт. Обязательное условие — прохождение медкомиссии, так как на службу в резерве принимают с категориями здоровья «А», «Б» и «В».