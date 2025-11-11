Ричмонд
В Воронеже необычное предложение руки и сердца сделал в День полиции ветеран МВД

На Адмиралтейке сотрудница ГАИ получила романтическое предложение под хоровод из патрульных машин.

Источник: ГАИ Воронежской области

10 ноября на воронежской Адмиралтейке заметили хоровод из патрульных машин ДПС. Так романтическое предложение руки и сердца в День сотрудника органов внутренних дел получила сотрудница Госавтоинспекции. В любви капитану полиции Аните Проняевой признался ветеран МВД Алексей Журавлев.

Алексей впервые услышал голос Аниты в радиоэфире, позже судьба свела их во время рейда, когда она остановила его автомобиль. Оказалось, они росли в соседних дворах и учились в одном институте, а встретились только через 30 лет.

— Алексей решил сделать предложение возлюбленной символично — в праздник, объединяющий их службу. Он выбрал момент, связанный с их профессией и дорогами, которые вновь привели их друг к другу, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.