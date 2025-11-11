Наступление на аборты идет по всем фронтам в Приморье

Аборт — грех, уничтожающий надежду и будущее, который приведет человечество, в конечном итоге, к полному вымиранию, а противостоять ему должны врачи, сами женщины и государство. Такое мнение высказали участники пленарного заседания форума регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора «Народосбережение как главный вектор развития Приморского Края» (12+), который прошел во Владивостоке 7 ноября в здании Правительства.
Участие в мероприятии приняли первый вице-губернатор — председатель Правительства края Вера Щербина, митрополит Владивостокский и Приморский Павел, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Лукьянов, заместитель директора Направления «Социальные проекты» — директора Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив (АСИ) Григорий Сайфуллин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Наталия Кошелева.
За пять лет минус 78 тысяч человек.
Вице-губернатор Вера Щербина в своем выступлении обозначила сложную демографическую ситуацию в Приморском крае, которая, несмотря на положительный миграционный приток, характеризуется устойчивой убылью населения. За последние пять лет регион потерял 78 тысяч человек, что составляет 4% от общего числа жителей. На этом фоне, по словам чиновницы, особенно остро стоит вопрос сохранения каждой беременности и работы с женщинами, стоящими перед непростым репродуктивным выбором.
«За пять лет нам удалось снизить число абортов в крае более чем на 35%. Этот показатель лучше, чем в среднем по ДФО и по России. Хочу сказать огромное спасибо нашим медицинским работникам, поскольку это, действительно, эффект — выстроенная системная работа с каждой женщиной, которая обращается за медицинской помощью», — отметила Вера Щербина.
Эхо депопуляционной политики.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства акцентировал внимание на проблеме абортов, видя в ней не просто медицинскую или социальную, но глубоко духовную и мировоззренческую проблему, затрагивающую основы существования общества. По его словам, распространенность прерывания беременности является индикатором кризиса базовых ценностей, главной из которых является любовь — взаимная любовь между супругами, солидарность между гражданами и любовь к Родине.
«Аборт — акт отчаяния, убивающий надежду и будущее. Дети, рождаясь, чувствуют, что у них нет братьев и сестер, которые должны были быть. И мы с вами чувствуем, что нам не хватает сегодня защитников фактически, не хватает великих изобретателей, писателей. Потому что когда-то эта жизнь была уничтожена», — рассказал Иерей Лукьянов.
Отдельное внимание в своем выступлении Лукьянов уделил депопуляционной политике в истории. Он упомянул о деятельности зарубежных фондов, таких как USAID в 1990-е годы, способствующих распространению подобной практике в России, а также привел в пример документ нацистской Германии, чтобы проиллюстрировать, как подобная политика может быть инструментом подрыва силы государства.
Вектор на 30+
Заместитель директора Направления «Социальные проекты» — директора Дивизиона семьи и демографии АСИ в своем выступлении указал, что сегодня ключевой группой, определяющей демографическую динамику, являются женщины в возрасте 30−39 лет, уже имеющие детей, но сталкивающиеся с барьерами для рождения последующих. Именно на поддержку этой категории семей, по его мнению, должны быть направлены усилия, поскольку их репродуктивный выбор имеет наибольший вес.
«Мы сейчас ведем большую программу поддержки беременных по всем регионам России. Женщина приходит к врачу, у нее есть сомнения, тревоги. Мы предлагаем ей потратить 5 минут на короткую анкету. И вот что она получает взамен: персонально подобранные для нее меры поддержки, информацию о них и консультацию психолога. А мы, в свою очередь, получаем ее реальный портрет с потребностями», — рассказал Григорий Сайфуллин.
Он также привел пример того, когда женщины, изначально планировавшие прервать беременность, но получившие своевременную помощь и поддержку, впоследствии сами пишут благодарственные письма, осознав, что сделали правильный выбор.
«Они пишут с сожалением о своих первых негативных мыслях и говорят одно: “Это счастье”. Такие письма дают нам надежду. Осознание, что мы помогли спасти хотя бы одну жизнь, придает всему нашему делу огромный смысл. И мы гордимся, что только за последний год смогли помочь сохранить беременность 44 женщинам. Для нас это не просто цифры — это 44 судьбы», — поделился Григорий Сайфуллин.
Напомним, что Приморский край присоединился к числу регионов России, где частные клиники добровольно отказываются от проведения абортов. Губернатор Олег Кожемяко обсудил вопросы сохранения народонаселения края на встрече во Владивостокской епархии, призвав руководителей частных клиник внести вклад в повышение рождаемости — в том числе через добровольный отказ от оказания услуг по прерыванию беременности.