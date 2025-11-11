Медики Приморья спасли трёхлетнего мальчика после трагедии в Уссурийске

«Ребёнок поступил в отделение в крайне тяжёлом состоянии с диагнозом токсическая энцефалопатия и все дни команда отделения реанимации и интенсивной терапии не отходили от него, делая всё возможное, чтобы мальчик пошёл на поправку», — рассказала главный врач КДКБ № 1 Инна Зеленкова.