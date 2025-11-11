Медики Приморья спасли трёхлетнего мальчика после трагедии в Уссурийске

Трёхлетний мальчик, пострадавший в пожаре 31 октября в Уссурийске, идёт на поправку. Его брат и сестра погибли в огне, а сам ребёнок получил тяжёлое отравление продуктами горения и был госпитализирован с диагнозом «токсическая энцефалопатия», сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
Первую помощь ему оказали врачи Уссурийской городской больницы. Затем, в условиях высокого риска, специалисты Центра медицины катастроф Приморья доставили малыша во Владивосток. С 2 ноября за его жизнь боролась команда реанимации Краевой детской клинической больницы № 1.
«Ребёнок поступил в отделение в крайне тяжёлом состоянии с диагнозом токсическая энцефалопатия и все дни команда отделения реанимации и интенсивной терапии не отходили от него, делая всё возможное, чтобы мальчик пошёл на поправку», — рассказала главный врач КДКБ № 1 Инна Зеленкова.
Накануне мальчика перевели в педиатрическое отделение. Его состояние стабильно, он находится под наблюдением врачей и психологов. В ближайшие дни ребёнка выпишут и передадут опекунам.
Прокуратура нашла виновных в гибели детей при пожаре в Уссурийске.
По версии ведомства, органы системы профилактики недостаточно контролировали семью, находящуюся в социально-опасном положении.
Напомним, что пожар вспыхнул вечером 31 октября 2025 года в доме на улице Полушкина в Уссурийске. 29-летняя мать, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила троих малолетних детей без присмотра. В результате трагедии погибли шестимесячный и двухлетняя девочка. Трёхлетний мальчик был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.
Прокуратура выявила нарушения в работе органов системы профилактики: семья не состояла на учёте, несмотря на признаки социально опасного положения. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Уполномоченная по правам ребёнка в Приморье Ольга Романова взяла ситуацию на контроль. Суд избрал в отношении матери меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.